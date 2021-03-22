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«Ситроникс» реализовала пилотный проект цифрового мониторинга земель

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ГК «Ситроникс», провайдер высокотехнологических решений для бизнеса и государства, реализовала пилотный проект мониторинга земель в Тюменской области. Комплексное решение позволило проанализировать состояние угодий, а также строительных объектов, дорог и промзон, отразив при этом динамику за 2019-2020 гг.

«Ситроникс» провела мониторинг сельскохозяйственных земель в Ишимском и Голымшановском районах области. Решение позволило оценить темпы уборки сельхозкультур и состояние посевов на уровне отдельных полей, определить количество и площадь занятых.

Кроме того, было оценено состояние городской и пригородной территорий: проанализированы изменения при жилом и промышленном строительстве, а также в транспортной инфраструктуре.

Информация для мониторинга были получена благодаря съемкам со спутника. Обработка данных прошла с помощью геоинформационной системы, использующей компьютерное зрение.

«Мониторинг земель и территорий важен для контроля за соблюдением земельного и налогового законодательства, а также для улучшения экологической ситуации, сохранения лесов и природных ресурсов. В сфере сельского хозяйства он поможет отслеживать состояние угодий и контролировать деятельность получателей субсидий. В городах наше комплексное решение можно применить для выявления несанкционированных свалок и незаконного строительства», – сказал президент ГК «Ситроникс» Николай Пожидаев.

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