Экосистема VK позволит владельцам сообществ зарабатывать на вакансиях

Сервис быстрого поиска работы и сотрудников VK Работа автоматизировал платное размещение вакансий в сообществах «Вконтакте» и предложил дополнительный доход владельцам городских и HR-сообществ соцсети. Они смогут получать прибыль с каждой платной вакансии, которая будет публиковаться в их сообществах с помощью приложения VK Работа — 95% и 50%, в зависимости от вида размещения. Рекрутёры без прямого общения с представителями сообществ смогут публиковать свои вакансии как внутри тематического паблика, так и на VK Работа и других площадках, куда сервис интегрирован.

Владельцам пабликов одновременно будет доступно два вида заработка. За публикацию вакансии от работодателя в ленте своего сообщества они получат 95% от стоимости размещения, цену которого устанавливают самостоятельно. За размещение на других платформах (сайт и приложение VK Работа, «Вконтакте» и Одноклассники) через кнопку своего сообщества владельцы получат половину стоимости платной вакансии. Таким образом VK Работа помогает администраторам сообществ автоматизировать процесс размещения и модерации вакансий, а также получить дополнительный доход.

В опубликованном посте с вакансией будут отображены основные её детали — название, город, зарплата, описание вакансии и график работы. Также соискатель увидит расстояние до потенциального места работы. Работодатель может разместить пост в сообществах с упоминанием/ссылкой на свой профиль «Вконтакте» или анонимно.

Подключиться к бирже вакансий VK Работа смогут более 100 тысяч городских пабликов и HR-сообществ «Вконтакте».