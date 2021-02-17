Спецпроекты

Власти: к 2023 году еще около 200 госуслуг переведут в цифровой формат

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Около 200 государственных услуг, которые в настоящее время оказываются федеральными министерствами и ведомствами, будут переведены к 2023 году в электронный формат. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти. В совещании также принял участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«В течение прошлого года РЦТ занимались подготовкой ведомственных программ цифровой трансформации, которые утверждены и по сути, начинают реализовываться в этом году. И одна из главных задач этого процесса – перевести госуслуги из бумажного в цифровой формат. К 2023 году в электронном виде будут доступны 197 услуг. При этом хотел бы отметить важность сокращения сроков их предоставления. Поэтому, у каждого руководителя цифровой трансформации сегодня задача не только как можно больше услуг переводить в «цифру», но и работать с точки зрения оперативности их выполнения. Электронные услуги – это, прежде всего, быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия», - отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко указал положительную динамику цифровой зрелости в контрольно-надзорной деятельности. В электронный вид планируется трансформировать 137 контрольно-надзорных функций, и к 2023 году более 50% проверок будут проводиться дистанционно.

По поручению Президента РФ руководители цифровой трансформации назначены во всех ФОИВах на позиции заместителя главы министерства или ведомства. До 1 декабря 2020 года в каждом субъекте Российской Федерации были определены руководители цифровой трансформации (РЦТ).

Основные задачи для РЦТ – подготовка стратегий цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы, перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

Другие материалы рубрики

В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше»

Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов

Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Путин распорядился перевести россиян на электронные документы

В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Техноблог

Почему все говорят о роботах Boston Dynamics?

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам