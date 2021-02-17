Власти: к 2023 году еще около 200 госуслуг переведут в цифровой формат

Около 200 государственных услуг, которые в настоящее время оказываются федеральными министерствами и ведомствами, будут переведены к 2023 году в электронный формат. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти. В совещании также принял участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«В течение прошлого года РЦТ занимались подготовкой ведомственных программ цифровой трансформации, которые утверждены и по сути, начинают реализовываться в этом году. И одна из главных задач этого процесса – перевести госуслуги из бумажного в цифровой формат. К 2023 году в электронном виде будут доступны 197 услуг. При этом хотел бы отметить важность сокращения сроков их предоставления. Поэтому, у каждого руководителя цифровой трансформации сегодня задача не только как можно больше услуг переводить в «цифру», но и работать с точки зрения оперативности их выполнения. Электронные услуги – это, прежде всего, быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия», - отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко указал положительную динамику цифровой зрелости в контрольно-надзорной деятельности. В электронный вид планируется трансформировать 137 контрольно-надзорных функций, и к 2023 году более 50% проверок будут проводиться дистанционно.

По поручению Президента РФ руководители цифровой трансформации назначены во всех ФОИВах на позиции заместителя главы министерства или ведомства. До 1 декабря 2020 года в каждом субъекте Российской Федерации были определены руководители цифровой трансформации (РЦТ).

Основные задачи для РЦТ – подготовка стратегий цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы, перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.