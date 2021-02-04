Техносерв Cloud создал облачные сервисы для «Глобал групп»

Облачный провайдер Техносерв Cloud обеспечил виртуальными мощностями компанию «Глобал групп», крупного отечественного производителя мебельной продукции.

Техносерв Cloud предоставил заказчику виртуальную инфраструктуру (IaaS) на платформе VMware ESXi для размещения в облаке ИТ-инфраструктуры предприятия. Услуга позволит компании хранить и обрабатывать большой объем информации в облаке без значительных инвестиций в создание и обслуживание собственной инфраструктуры и внутренней системы защиты информации. Размещение в облаке особенно выгодно территориально-распределенным компаниям, все подразделения которой получают высокодоступную единую ИТ-инфраструктуру. Дополнительная защита и отказоустойчивость системы обеспечивается при помощи резервированного доступа в интернет, также предоставленного Техносерв Cloud.

«Наша задача – сделать услуги максимально доступными и безопасными для любых компаний, а также обеспечить бесшовную миграцию в наше облако без остановки работы систем. Например, виртуальная инфраструктура позволяет быстро перейти к развертыванию виртуальных машин благодаря библиотеке готовых шаблонов с предустановленными операционной системой и прикладным ПО», − прокомментировал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud.