Спецпроекты

Microsoft сократила свои углеродные выбросы на 6% за год

Бизнес

Microsoft сообщила о планах в области реализации своей стратегии устойчивого развития до 2030 г. и представила результаты первого ежегодного отчета Sustainability Report. Вдохновившись ими, разработчики Minecraft создали карту города устойчивого развития (Sustainability City), которая приглашает игроков исследовать, как некоторые цели и темы отчета оживают в мире Minecraft. Карта доступна бесплатно в маркетплейсе Minecraft “Education Collection”, а также в Minecraft: Education Edition, где преподаватели могут получить доступ к шести интерактивным урокам по таким темам, как, к примеру, ответственное лесопользование или экологичная утилизация отходов.

Ключевые результаты отчета Sustainability Report: за первый год работы Microsoft cократила выбросы углерода примерно на 6%, что составляет около 730 тыс. метрических тонн; компания закупила услуги по удалению 1,3 млн тонн углерода из атмосферы у 26 проектов со всего мира; были профинансированы 20 проектов по восполнению водных ресурсов; 60 метрических тонн отходов были вывезены со свалок; было сформировано более 10 ПБ данных об окружающей среде.

Для обеспечения прозрачности своих действий в сфере устойчивого развития Microsoft будет ежегодно публиковать данные об углеродных выбросах, использованию водных ресурсов, выбросу отходов и сохранению экосистем в своем отчете Sustainability Report. Независимая оценка результатов будет проводиться аудиторской компанией Deloitte.

В январе 2020 г. в рамках своей глобальной экологической инициативы Microsoft заявила о намерении полностью перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 г. Позже компания также сообщила о том, что к этому же сроку планирует восполнять пресной воды больше, чем потреблять, перейдет к нулевому уровню отходов, а также будет развивать инициативу по сохранению биоразнообразия Земли.

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