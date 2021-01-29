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Wildberries запустила новый портал для продавцов

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Wildberries сообщила о запуске нового портала для продавцов. В январе 2021 г. их количество превысило 100 тыс., в компании ожидают дальнейшего роста числа новых предпринимателей на Wildberries в 2021 г. и повышают требования к функциональности и безопасности нового портала

В новой версии торгового портала упрощена регистрация пользователей, которая теперь осуществляется на основной версии сайта. Быстрая регистрация стала возможна не только для продавцов из России, но и других стран, что позволит зарубежным продавцам значительно сократить время на запуск продаж. В настоящий момент уже доступна быстрая регистрация для продавцов из Белоруссии и Казахстана, список стран будет расширяться.

Значительное внимание в Wildberries уделили вопросам повышения безопасности доступа к порталу. Теперь авторизация селлеров происходит через push- или SMS-уведомления по номеру мобильного телефона, что позволяет значительного снизить вероятность несанкционированного входа на портал.

В ближайшее время у пользователей появятся различные права доступа, что позволит им распределить функциональность между различными сотрудниками и ограничивать их доступ к отдельным разделам.

Еще одно новшество – возможность пользователю управлять несколькими кабинетами поставщиков и переключаться между ними, что также повысит скорость управления данными (например, контентом, ценообразованием).

«За 2020 г. число продавцов Wildberries выросло в пять раз с 19 до 91 тыс., ожидается дальнейший быстрый прирост и в 2021 г.: в январе 2021 г. их количество уже превысило 100 тыс., и, соответственно, значительно выросли требования к торговому порталу, к его безопасности и функциональности. Мы продолжаем работать над новой версией портала, текущие изменения – это только первые шаги, которые позволят сделать торговые процессы через Wildberries еще более удобными и безопасными», – сказал Артем Доценко, руководитель группы разработки Wildberries.

На портале продавцов Wildberries осуществляется управление всеми процессами: поставками, контентом, ценообразованием, взаимодействие с покупателями и многое другое.

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