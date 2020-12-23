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«Директум» представила новую версию Directum Smart Search

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Directum представила новую версию решения Directum Smart Search для корпоративного поиска, которая теперь работает одновременно с разными классами систем и находит информацию в объектах любых типов и форматов — даже в скан-образах. Автоматическое определение неправильной раскладки экономит время пользователей, а результаты выводятся с учетом настроенных прав доступа.

Поиск сразу по нескольким системам снимает необходимость формулировать запросы в каждом отдельном ПО. Directum Smart Search 2.1 умеет работать одновременно с ECM, BPM, PLM, CAD, Wiki и другими классами систем, а поисковые результаты учитывают доступ пользователя к контенту.

Поддержка любых объектов повышает качество поиска. Найти нужные данные теперь можно не только в документах, но и в задачах, заданиях и справочниках.

Directum Smart Search умеет искать в скан-образах — документах без текстового представления. Решение буквально «видит» их содержимое и находит релевантную информацию внутри самих файлов. Это удобно, когда требуется поиск в старых отсканированных договорах, пояснительных записках, конструкторской документации и пр. Исправление раскладки клавиатуры с предложением верных вариантов при вводе запросов значительно ускоряет процесс.

«По данным компании International Data Corporation (IDC), 36% рабочего времени ежедневно тратится на поиск. И только в 56% случаев сотрудники находят необходимую информацию. Чем больше организация, объем ее документов и количество информационных систем, тем трудозатратнее может оказаться поиск. Ведь чтобы найти нужную информацию, необходимо правильно подобрать реквизиты поиска, учесть особенности системы и «погрузиться» в каждый найденный документ. Новая версия решения Directum Smart Search находит документы любого формата во всех корпоративных системах и помогает компаниям сэкономить время», - сказал Алексей Доронин, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

Directum Smart Search выводит качество корпоративного поиска на новый уровень: в 3-5 раз меньше времени тратится на нахождение нужной информации, а релевантность поисковых результатов повышается; растет самостоятельность новых сотрудников при изучении материалов компании, а опытные работники меньше отвлекаются на запросы коллег; в ряде случаев исчезает необходимость настраивать интеграцию между всеми информационными системами компании.

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