VMware представила план устойчивого развития до 2030 года

VMware, Inc. представила стратегию 2030 Agenda, описывающую обязательства, которые компания взяла на себя на ближайшее десятилетие. Долгосрочные задачи направлены на решение важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом. Всего компания представила 30 целей, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Они заключаются в достижении определенных результатов, связанных с технологиями и деловой активностью компании: доверием, справедливостью и устойчивостью. 2030 Agenda основан на плане компании VMware по созданию лучшего будущего, что подразумевает значительный вклад в защиту окружающей среды, развитие общества и глобальной экономики.

«В этом году мы все убедились в том, что необходимо срочно принимать меры по решению глобальных и социальных проблем, поэтому VMware решила поставить перед собой такие масштабные задачи. Они отражают саму суть нашего бизнеса и призваны оказать значительное влияние на ситуацию в мире, — говорит Пэт Гелсингер, генеральный директор VMware. — Цифровая трансформация — основа для построения лучшего будущего. Она способна не только создать надежную глобальную систему здравоохранения, но и помочь нам преодолеть цифровое неравенство, а также решить задачу декарбонизации планеты. В VMware мы стремимся к созданию технологий, которые основаны на принципах цифровой этики и служат интересам всех заинтересованных сторон».

Благодаря технологическому лидерству и глобальному присутствию VMware нацелена на достижение доверия, справедливости и устойчивости в рамках ведения бизнеса.

Доверие. VMware видит будущее, в котором все заинтересованные стороны будут надежно защищены от кибератак, представляющих угрозу для цифрового мира. Подходя к инновациям с позиций цифровой этики и рационального управления, а также делая упор на встроенных инструментах безопасности и прозрачности деловых практик, VMware планирует создать и укрепить доверие между сотрудниками, клиентами, партнерами, акционерами и сообществами.

Справедливость. VMware твердо убеждена в том, что технологии будут играть важнейшую роль в построении цифрового будущего — равного, доступного и инклюзивного. Компания стремится переосмыслить рабочие места будущего: начиная с обязательств в отношении разнообразия, честности и открытости, и заканчивая созданием цифровых решений для рабочего пространства. Эксперты VMware предоставляют возможности для развития формата распределенной работы, преследуя цель повысить гибкость в подборе сотрудников как внутри компании, так и за ее пределами. Партнерство корпорации с многочисленными академическими учреждениями и некоммерческими организациями позволяет дать равные возможности людям для освоения цифровых навыков, расширяя для всех доступность цифровой трансформации.

Устойчивость. Располагая широкими возможностями глобальной компании, VMware считает своим долгом внедрять инновации для формирования более устойчивого мира, декарбонизируя цифровую инфраструктуру в рамках экосистемы заказчиков и собственной операционной деятельности. С помощью разнообразных мер, направленных на достижение нулевого показателя выбросов, а также благодаря соблюдению принципов внутренней устойчивости в своих решениях, специалисты компании надеются ускорить создание экологически безопасной цифровой инфраструктуры нового поколения.

«За реализацию поставленных задач отвечают топ-менеджеры нашей компании по всему миры. Все цели встроены во все сферы деятельности: от разработки программного обеспечения и вывода наших решений на рынок до формирования культуры инклюзивности, — говорит Никола Акутт, вице-президент по стратегии в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (Environmental, Social and Governance — ESG). — Мы создаем офис ESG, где будем поддерживать постоянную коммуникацию с ответственными за реализацию целей сотрудниками и помогать им в выполнении поставленных задач».

Некоторые примеры из представленного Документа 2030 Agenda. Защита мира от кибератак путем превращения безопасности в неотъемлемую часть цифровой инфраструктуры. Сотрудничество с партнерами по вопросам публичного облака в целях достижения нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году. Существенное повышение углеродной эффективности в деятельности заказчиков. Инвестиции в исследования, стимулирующие развитие устойчивой цифровой инфраструктуры нового поколения. Помощь в приобретении надежных технических и цифровых навыков более чем 15 миллионам человек.

Работа над тем, чтобы 50% сотрудников компании составляли женщины или представители меньшинств.

Достижение нулевого показателя выбросов углекислого газа в операционной деятельности компании и цепочке поставок, а также сокращение выбросов в целом на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 2018 года. Работа над тем, чтобы 75% поставщиков существенно сократили выбросы в окружающую среду. Создание таких условий, при которых 100% необходимой для деятельности компании энергии поступает из возобновляемых источников.

Стратегия компании VMware вдохновлена глобальным призывом к действию в рамках Целей в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 2030 Agenda интегрирован в технологическое видение и основан на выработанной VMware в 2015 году концепции глобального воздействия.