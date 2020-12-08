Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Konica Minolta представила IoT-систему Runalytic для легкоатлетов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta разработала систему Runalytic для оценки беговой техники спортсменов-легкоатлетов и любителей бега. В основе системы лежат технологии интернета вещей, применяемые для обработки изображений и визуализации.

Система Runalytic помогает оценивать положение человека во время бега при помощи технологий распознавания и обработки изображений, а также отслеживать и анализировать его физические показатели.

Например, Runalytic может проводить анализ осанки легкоатлета при помощи искусственного интеллекта. Камера снимает бегуна, а затем полученное изображение в режиме реального времени оценивает нейросетевой алгоритм.

Кроме того, решение позволяет проводить профессиональную оценку техники бега, основанную на результатах измерения осанки. Konica Minolta в сотрудничестве с Легкоатлетическим клубом выделила ключевые показатели развития беговой формы. Спортсмены и любители бега могут использовать их для улучшения своих результатов.

Все показатели сохраняются в облачном хранилище киберфизической платформы, при необходимости их можно загрузить позже. Благодаря этому у спортсмена появляется возможность сравнивать показатели, наблюдая за своим прогрессом.

Runalytic значительно упрощает процесс поддержки и развития техники бега: теперь для этого не требуется постоянное личное общение с инструктором или специальное оборудование. Расходы на тренировки снижаются, в результате чего они становятся более регулярными, а результат – ощутимым.

Пока разработка доступна только на японском языке.

Другие материалы рубрики

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

«Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет

Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

Россияне создали ПО для серьезной экономии электричества

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

В каком битрейте транслируют музыку стриминговые сервисы?

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать