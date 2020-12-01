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Райффайзенбанк: офлайн-покупки остаются менее популярными, а степень доверия к онлайн-каналам растет

ИТ в банках Ритейл Интернет

В апреле и мае 2020 г. количество офлайн-операций по картам существенно сократилось, а онлайн-покупки стали более популярными. Этот тренд сохранился после отмены ограничений на работу торговых точек, показало исследование Райффайзенбанка. Средний чек в онлайне растет быстрее, как и платежи с помощью смартфона или умных часов.

Доверие к онлайн-покупкам выросло в 2020 г. Как показало исследование Райффайзенбанка, в период карантина количество офлайн-покупок в точках продаж закономерно снизилось. Однако после отмены ограничений на работу торгово-сервисных предприятий популярность онлайн-каналов не упала. Более того, клиенты стали активнее тратить онлайн – суммы покупок увеличиваются.

Средний чек при покупках офлайн с начала года сократился на 2%, а при онлайн-транзакциях увеличился на 4%. При этом средние онлайн-расходы увеличились на 19%, а аналогичный показатель для офлайн-трат вырос всего на 6%. Статистика показала, что больше всего по магазинам клиенты ходили в августе, затем посещения офлайн-точек снова стали реже.

Клиенты стали больше доверять онлайн-каналам. Раньше крупные покупки совершали преимущественно офлайн, сейчас же сумма, которую клиент готов потратить в онлайн-каналах, растет. Доля клиентов, совершающих покупки онлайн, выросла в 2020 г. на 3%.

Клиенты стали чаще оплачивать покупки с помощью мобильных устройств, не доставая физическую карту. Средний чек операции, оплаченный с помощью Apple Pay, Google Pay, Xiaomi Pay и др., за 10 месяцев 2020 г. вырос на 14%. Средние траты на клиента в этой категории сравнялись с обычными, что говорит о том, что таким образом клиенты оплачивают не только мелкие покупки в кофейне или магазине у дома. Часто эта функция встроена в приложения и на сайты торговых площадок, что позволяет ускорить покупку.

Если в марте 2020 г. около 27% клиентов пользовались NFC на своих устройствах для оплаты покупок, то к октябрю их доля увеличилась до 33%. Технология популярна по всех возрастных группах, однако особенно активно ей пользуются клиенты 28-38 лет.

«В 2020 г. отношение к онлайн-покупкам действительно изменилось. Мы видим это по транзакционной активности и динамике выпуска дебетовых карт – клиенты стали активно пользоваться кэшбэком, поскольку он начисляется и за офлайн, и за онлайн покупки по карте. Также все чаще клиенты “привязывают” свои карты к платежным кошелькам – Apple Pay, Google Pay, Android Pay или Xiaomi Pay, –- отметил Павел Лоуцкер, руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка. – Степень доверия к онлайн-каналам растет – клиенты готовы совершать здесь и повседневные, и более крупные покупки».

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