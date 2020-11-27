«Лаборатория Касперского» и художник Duran представили книгу Kaspersky SafeBook

Специально ко Дню матери «Лаборатория Касперского» вновь решила обратить внимание на проблему кибербезопасности старшего поколения и рассказать о том, с какими угрозами наши родные и близкие могут столкнуться в сети, а также как их избежать. Так родилась идея Kaspersky SafeBook – созданного вместе с популярным интернет-художником Duran краткого онлайн-руководства, в котором на примере простых и понятных историй эксперты с юмором объясняют серьёзные вещи.

Зачастую люди старшего возраста могут испытывать трудности в вопросах киберграмотности: как правило, они меньше знают об актуальных угрозах, хуже разбираются в том, как настроить приватность в социальных сетях, более доверчивы в сети, а потому оказываются более уязвимыми.

Kaspersky SafeBook состоит из десяти скетчей, отрисованных в узнаваемом стиле веб-художника. Руководство призвано повысить цифровые компетенции пользователей. Например, в них рассказывается, как может выглядеть фишинг на примере сайта кинотеатра, почему нельзя использовать клички домашних питомцев в качестве пароля, что такое дипфейк, почему стоит скептически относиться к крайне щедрым предложениям в сети и многое другое.

«Мы понимаем, что разговор с родителями про то, как вести себя в интернете, может обернуться тем ещё стрессом. Поэтому постарались взять на себя часть забот и описали самые распространённые угрозы и способы защиты от них, а для того, чтобы изобразить их на экране, обратились к художнику Duran, чей юмор и стиль высоко ценим. Всё это ради того, чтобы, посмотрев скетчи, каждый мог и улыбнуться, и задуматься. Надеемся, что наша книга поможет избежать ненужного стресса и станет руководством, которое позволит общаться с близкими только на приятные темы», – отметил Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России.