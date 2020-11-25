«Рексофт» объявила о начале сотрудничества с ДГТУ

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и Донской государственный технический университет (ДГТУ) стали партнерами в сфере профессионального образования.

По условиям соглашения «Рексофт» будет принимать на практику студентов университета, обучающихся по профильным специальностям, в частности «Программирование в компьютерных системах».

«Проблема кадрового дефицита в ИТ-отрасли актуальна уже много лет. По данным ИРИ, российские вузы ежегодно выпускают более 25 тыс. новых ИТ-специалистов, из которых лишь 15% готовы немедленно приступить к работе. Одним из ресурсов пополнения своего кадрового состава «Рексофт» во всех регионах присутствия видит сотрудничество с местными наиболее успешными техническими вузами. К таковым в полной мере можно отнести ДГТУ, прочно входящий в тройку крупнейших технических вузов Южного Федерального округа», – сказал Александр Слободенюк, руководитель центра разработки «Рексофт» в Ростове-на-Дону.

«ДГТУ приветствует и поощряет инициативу бизнеса по совместной работе в подготовке квалифицированных кадров, – отметила Анна Азарова, директор авиационного колледжа ДГТУ, подразделения непосредственно осуществляющего подготовку специалистов среднего звена по специальности «Программирование в компьютерных системах». Наиболее перспективным мне кажется путь проведения производственных практик, в рамках которых студенты проходят жесткий квалификационный отбор, обучаются внутри компании, получают знания и навыки, необходимые для работы в команде, и в случае хороших результатов — предложения о работе».