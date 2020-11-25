Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Рексофт» объявила о начале сотрудничества с ДГТУ

ПО Софт Бизнес Кадры

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и Донской государственный технический университет (ДГТУ) стали партнерами в сфере профессионального образования.

По условиям соглашения «Рексофт» будет принимать на практику студентов университета, обучающихся по профильным специальностям, в частности «Программирование в компьютерных системах».

«Проблема кадрового дефицита в ИТ-отрасли актуальна уже много лет. По данным ИРИ, российские вузы ежегодно выпускают более 25 тыс. новых ИТ-специалистов, из которых лишь 15% готовы немедленно приступить к работе. Одним из ресурсов пополнения своего кадрового состава «Рексофт» во всех регионах присутствия видит сотрудничество с местными наиболее успешными техническими вузами. К таковым в полной мере можно отнести ДГТУ, прочно входящий в тройку крупнейших технических вузов Южного Федерального округа», – сказал Александр Слободенюк, руководитель центра разработки «Рексофт» в Ростове-на-Дону.

«ДГТУ приветствует и поощряет инициативу бизнеса по совместной работе в подготовке квалифицированных кадров, – отметила Анна Азарова, директор авиационного колледжа ДГТУ, подразделения непосредственно осуществляющего подготовку специалистов среднего звена по специальности «Программирование в компьютерных системах». Наиболее перспективным мне кажется путь проведения производственных практик, в рамках которых студенты проходят жесткий квалификационный отбор, обучаются внутри компании, получают знания и навыки, необходимые для работы в команде, и в случае хороших результатов — предложения о работе».

Другие материалы рубрики

Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи

В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами

Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати

Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции

Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Техноблог

Гостевая сеть — как и зачем ее организовывать

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию