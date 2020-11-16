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Zyxel выпустила новую линейку продуктов с поддержкой 5G

Телеком Беспроводная связь Техника

Zyxel объявила о доступности новой линейки своих продуктов с поддержкой 5G, массовое производство которых началось во втором квартале 2020 г.

Сегодня клиентам требуется высокоскоростное подключение к интернету с минимальными задержками передачи данных. Однако у некоторых домашних пользователей нет доступа к надежному широкополосному каналу связи. С помощью новых продуктов Zyxel на базе технологии 5G стали доступны широкополосные масштабируемые сервисы и высокоскоростное подключение к интернету, а также возможность улучшить безопасность сетевой инфраструктуры и повысить гибкость ее развертывания.

Zyxel предлагает портфель продуктов 5G для использования на улице, в помещениях и в поездках, в том числе: уличный маршрутизатор 5G (NR7101); маршрутизатор для помещений 5G (NR5101); портативный маршрутизатор 5G (NR2101).

С помощью этих устройств Zyxel можно обеспечить широкополосный доступ к интернету в любом месте. В сочетании с новейшей технологией Wi-Fi 6 решения Zyxel 5G обеспечивают высокое качество сверхскоростного Wi-Fi без мертвых зон для потребителей.

Вместе с решениями Zyxel 5G поставляется удобное мобильное приложение, которое упрощает настройку конфигурации маршрутизаторов и их подключение к сети. Это мобильное приложение значительно ускоряет развертывание и избавляет от необходимости выезда сервисного инженера для настройки абонентского оборудования. Клиенты также могут использовать мобильное приложения чтобы найти место, где лучше всего принимается сигнал 5G, и установить там свой маршрутизатор.

NR7101, NR5101 и NR2101 доступны к заказу через официальных дистрибьюторов Zyxel в России и СНГ.

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