Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди

Лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) «Сбера» и Томский областной онкологический диспансер внедрили модель ИИ для анализа и обработки маммографических снимков. Решение было принято по итогам успешного пилотного проекта, стартовавшего несколько месяцев назад.

Сегодня процесс анализа маммограмм с помощью ИИ в Томском онкодиспансере полностью автоматизирован и синхронизирован с диагностическими аппаратами лечебного заведения. Лежащая в основе ИИ-модели нейросеть оценивает изображения буквально «на лету»: снимок обрабатывается в течение нескольких секунд, а в случае вероятной патологии врач получает от системы оценку снимка и сразу переходит к его анализу и описанию.

Специалисты онкодиспансера отмечают, что обработка изображений с помощью технологий ИИ значительно ускорила работу врачей и позволила отправлять пациентов на биопсию и другие дополнительные обследования в день проведения маммографии.

Нейросеть постоянно развивается. По прогнозам, уже через год она достигнет уровня самых высококлассных диагностов.

«Главное преимущество нашей ИИ-модели — способность быстро обрабатывать большое количество изображений. Это экономит время не только врачей, но и самих пациентов — они быстрее начинают получать нужное лечение, что в конечном счёте сохраняет здоровье и спасает жизни. Вместе с медиками мы видим большие перспективы у этого продукта и планируем внедрять его и в других российских регионах», – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Тест показал, что машина оценивает снимки не хуже врачей. Буквально через несколько секунд после обработки врач получает оценку снимка от системы в закодированном виде и учитывает его как второе мнение. Ежедневно искусственный интеллект выделяет в среднем 7‒8 пациенток, которых следует отправить на дополнительное обследование», – сказал Евгений Карпов, заведующий отделением рентгенодиагностики Томского областного онкологического диспансера.