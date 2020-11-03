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Wildberries запустит продажи свежих продуктов питания и экспресс-доставку

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Wildberries сообщает о запуске схемы поставок fulfillment by sellers (FBS), благодаря которой продавцы онлайн-площадки смогут перейти на самую низкую торговую комиссию Wildberries в размере 5%, а также предложить покупателям практически неограниченный ассортимент товаров, в том числе новую категорию свежих продуктов питания и экспресс-доставку

Поставщики Wildberries начали продавать на онлайн-площадке товары с собственных складов по новой схеме поставок FBS. В режиме реального времени продавцы получают информацию о заказах покупателей, после чего осуществляют транспортировку товаров в распределительный центр Wildberries. Кроме того, в ближайшее время продавцы смогут доставлять заказы покупателям напрямую, что позволит предлагать клиентам продукты питания категории fresh, а также осуществлять экспресс-доставку заказов день в день.

Продавать по FBS поставщики могут товары всех категорий онлайн-площадки. Комиссия по модели FBS составляет 5% — это самый низкий размер торгового вознаграждения Wildberries на сегодняшний день, ее стандартная величина - от 5 до 15% в зависимости от категории товаров.

В настоящий момент по модели FBS работает крупнейший логистический центр Wildberries в д. Коледино Московской области. В дальнейшем компания планирует сделать доступными поставки по этой схеме и через другие распределительные центры.

«Открытие новой модели поставок fulfillment by sellers позволит оказать поддержку российским предпринимателям в непростое время: благодаря низкой комиссии и отсутствию необходимости предварительных поставок на склад партнеры смогут существенно снизить свои операционные издержки, повысить продажи и оборачиваемость, предложить покупателям гораздо более широкий ассортимент товаров, в том числе крупногабаритных - электронику, бытовую технику, мебель - а также инструменты и продукты питания категории fresh и готовых блюд», — сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Продавцы Wildberries также смогут использовать комбинированную модель поставок для различных категорий товаров: часть товара может храниться в логистических центрах компании, а другая часть – на их собственных складах и доставляться в распредцентры Wildberries по мере поступления заказов от клиентов.

Модель fulfillment by sellers доступна как предпринимателям, которые уже продавали свои товары на Wildberries ранее, так для новых поставщиков компании.

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