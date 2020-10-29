В пензенских лифтах появилось цифровое видеонаблюдение

Компания МТС оснастила кабины специализированной организации ООО «Лифт Контроль», одного из предприятий Пензенской области по обслуживанию лифтового оборудования, цифровым комплексом для видеонаблюдения. Используемое решение работает на базе облачных технологий и сервисов IoT (интернет вещей) и помогает круглосуточно в режиме реального времени контролировать работоспособность лифтов и безопасность находящихся в нем пассажиров с помощью видеокамер.

В лифтах, оснащенных цифровым комплексом услуг МТС, установлены видеокамеры, все записи с которых транслируются на видеостену в диспетчерском пункте и сохраняются в облачном хранилище МТС. Это позволяет сразу же обнаружить случаи вандализма и оперативно устранить их последствия. Кроме того, если лифт выходит из строя, благодаря трансляции с камеры специалисты обслуживающей компании могут определить, есть ли в неисправной кабине пассажиры, и в максимально короткое время прийти им на помощь.

В первый этап проекта вошли около 100 домов, обслуживаемых специализированной организацией ООО «Лифт Контроль». До конца 2020 г. МТС оборудует цифровыми комплексами еще около 50 лифтовых кабин.

«Решение, предложенное МТС, позволяет оптимизировать работу аварийных бригад, его можно быстро развернуть в любом доме, где есть фиксированная сеть оператора», – сказал генеральный директор ООО «Лифт Контроль» Николай Воеводин.