В Москве начал работу сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе

На mos.ru заработал новый сервис в каталоге услуг для бизнеса. С его помощью работодателям необходимо будет передавать городу сведения о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы.

Каждый понедельник с 12 по 28 октября работодатели должны будут сообщать информацию о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис. Требование об этом закреплено в указе Мэра Москвы № 97-УМ от 6 октября и касается как индивидуальных предпринимателей, так и организаций.

Такие меры связаны с ростом числа заболевших COVID-19 и должны усилить контроль выполнения ограничений. С 5 по 28 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов сотрудников.

Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.

«Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня. Для этого на портале mos.ru запущен специальный сервис. С его помощью работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли загрузились сведения», — пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы воспользоваться сервисом «Предоставление информации об установлении численности работников», нужно авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса, выбрать вкладку «Организация бизнеса», затем — «Помощь бизнесу». Также сервис доступен в разделе «Популярное».

Работодателю необходимо прикрепить заполненную форму и нажать на кнопку «Подать запрос». После успешной загрузки файла на экране появится зеленая галочка и кнопка «Скачать файл результатов». В этом документе можно увидеть, какие сведения загрузились корректно, а какие не были приняты системой из-за ошибок при заполнении формы.

История и статус отправки данных будут в журнале загрузки списков сотрудников на удаленной работе. Чтобы перейти в него, в личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя надо выбрать вкладку «Удаленная работа». Для каждой загрузки сведений в журнале отобразятся дата, общая численность сотрудников организации и число человек, по которым внесена информация о переводе на удаленку. Там же можно скачать как загруженные формы, так и файлы результатов.

В случае непредоставления указанных сведений и нарушения требования о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодателей могут привлечь к административной ответственности. Выборочные проверки будут проводить сотрудники Объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора Москвы в отношении юридических лиц, в первую очередь крупных компаний, где будут выявлены риски представления недостоверной информации.

Согласно части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей. При повторном выявлении нарушения компании грозит приостановление деятельности.