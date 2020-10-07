У направления Big Data в «Техносерве» новый руководитель

«Техносерв» объявила о назначении руководителем направления «Большие данные» Дениса Рыбченко, который ранее вел тематику управления данными и аналитики в компании «СберТех».

Денис Рыбченко более 20 лет работает в сфере ИТ-внедрений, из них 15 лет – в сфере управления крупными проектами и 10 лет – в области управления данными и аналитики. На предыдущем месте работы в компании «СберТех» (ПАО «Сбербанк») Денис занимался созданием и развитием корпоративного хранилища данных в роли ИТ-руководителя Программы ЦХД (MIS) Сбербанка, курировал проекты управления данными и аналитики Блока международных операций и дочерних банков, а также взаимоотношения с вендорами.

«Сегодня заказчики осознают возможности технологий Big Data и готовы их применять для ускорения развития своих компании. В настоящий момент очень интересна задача создания продуктовых решений, особенно с учетом бурного развития ИТ-технологий и процесса импортозамещения. Ключевым фактором успеха является формирование сильной команды, способной обеспечить качественную реализацию высокотехнологичных проектов», – сказал Денис Рыбченко, руководитель направления «Большие данные» компании «Техносерв».

«Рынок управления данными динамично растет: от осторожных пилотов бизнес переходит к организации работы с Big Data как на уровне их правильного накопления, так и на уровне аналитики. В перспективе мы рассматриваем возможность выделения проекта «Большие данные» в самостоятельную компанию Группы. Мы пригласили Дениса Рыбченко возглавить направление, оценив его опыт в сфере Big Data, понимание специфики продукта и его жизненного цикла, умение видеть процесс с разных сторон и выстраивать диалог с проектной командой и заказчиками», – сказал Сергей Соловьев, генеральный директор группы компаний «Техносерв».