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«Вконтакте» превратила «Сообщения» в «Мессенджер»

Интернет Веб-сервисы

Социальная сеть «Вконтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»: к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона. Так пользователям будет проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях.

Общение начнется, только если собеседник выразит свое согласие. До этого момента абсолютно все данные его профиля будут скрыты — от имени до аватара. Отобразится лишь номер и имя из телефонной книги. Более того, инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение.

Новая функция будет полезна, например, когда пользователь обменялся телефонами с коллегой и хочет продолжить общение в диалоге или групповой беседе. Достаточно синхронизировать контакты — если у коллеги есть профиль «Вконтакте», ему можно будет написать сообщение.

Марина Краснова, директор по продукту «Вконтакте», сказала: «Обмениваться сообщениями Вконтакте можно было с первого дня работы соцсети. Сейчас этот способ общения — один из самых популярных в России. Пользователи переписываются в чатах, звонят коллегам и родственникам, отправляют деньги, музыку, видео, документы по работе или учебе. По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела».

Также пользователи теперь могут персонализировать свое общение в мессенджере «Вконтакте», установив собственный фон для чатов. Можно выбрать среди предложенных вариантов или загрузить другое изображение: например, снимок любимого человека, домашнего питомца или места, куда хочется отправиться. Это только первый шаг в кастомизации мессенджера: «Вконтакте» готовится представить серию новых функций, благодаря которым каждый пользователь сможет настроить мессенджер на свой вкус.

Ранее «Вконтакте» увеличила максимальный размер документов, которые можно отправлять в мессенджере, комментариях и обсуждениях, с 200 МБ до 2 ГБ. Также «Вконтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга. В них бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке, причем устанавливать дополнительные приложения не придется. Все это делает мессенджер «Вконтакте» одним из самых многофункциональных.

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