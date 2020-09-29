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Cloud4Y предоставил ГК «Балтийский Дом» услуги по модели IaaS

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Cloud4Y предоставил ГК «Балтийский Дом» услуги по модели IaaS. Группа компаний «Балтийский Дом» — это авторитетная команда специалистов в области коммунальных услуг. Более 1500 специалистов оказывают охранные, юридические услуги, занимаются вопросами управления и эксплуатации жилого и нежилого фонда. «Балтийский Дом» выбрали более 100 жилых комплексов, в которых 40000 жилых квартир, 1000 коммерческих помещений, 20 открытых и крытых парковочных комплексов. Компания имеет успешный опыт управления такими жилыми комплексами как: «Аврора», «Дом-Мегалит на Неве», «Монплезир», «Виктория», «Прогресс».

Чтобы гарантировать клиентам предоставление качественных услуг, ГК «Балтийский Дом» стремится использовать передовые технические решения. И облачная инфраструктура Cloud4Y стала как раз таким решением. Использование «облаков» позволило сформировать мощную, стабильно функционирующую инфраструктуру, обрабатывающие данные по всем подконтрольным объектам и управляющую всеми видами услуг: от работы дворника до монтажа инженерных сетей и коммуникаций.

Благодаря сотрудничеству с корпоративным облачным провайдером Cloud4Y «Балтийский Дом» избавился от необходимости самостоятельно организовывать и обслуживать большой парк оборудования, часть которого работала только в «сезон», а остальное время простаивала. Возможность потреблять мощности в зависимости от текущих потребностей, быстрая масштабируемость и удобная панель управления ресурсами стали дополнительными аргументами, подтвердившими правильность выбора провайдера.

Высоко оценив качество оказываемых облачным оператором услуг, компания дополнительно заключила договор на предоставление услуг корпоративной почты. Теперь сотрудники могут общаться с большей эффективностью, поскольку корпоративная почта от Cloud4Y — это сервис, позволяющий объединить возможности электронной почты, календаря и менеджера задач. Клиент получает готовую к работе систему, которая легко масштабируется и настраивается. В зависимости от задачи можно арендовать несколько почтовых ящиков для сотрудников (модель SaaS) или почтовый сервер для организации целиком (модель IaaS).

Сотрудничество Cloud4Y и ГК «Балтийский Дом» — это ещё один пример того, как облачные технологии могут помочь компаниям, работающим в сфере ЖКХ.

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