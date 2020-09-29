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«AliExpress Россия» и Mail.ru Group запустили виртуальные киоски товаров

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«AliExpress Россия» и Mail.ru Group объявили о запуске виртуальных киосков товаров. Киоски — виджет-витрины товаров на основе API AliExpress, реализованные Mail.ru Group при поддержке команды AliExpress Россия. Они позволяют прямо на сайтах медиапроектов Mail.ru Group выбирать товары AliExpress из 500 категорий. В специальной карусели будут отображаться популярные, новые или релевантные для статьи товары.

Виртуальные киоски ранжируют более 77 млн товаров из аффилиатной программы AliExpress по гибким настройкам и предлагает покупателю оптимальный список в контексте запроса страницы. Аффилиатная программа помогает продавцам продвигать товары на площадках партнеров (блоги, медиа, социальные сети) и построена по модели оплаты продавцом комиссии за продажи API выдает товары по ключевым словам и другим параметрам: цена, рейтинг, популярность. Такая система позволяет СМИ упростить работу с аффилиатной программой AliExpress и выбор релевантных товаров, а также нативно использовать витрины в любых материалах.

На данный момент киоски уже представлены на сайте проекта Hi-Tech Mail.ru. Товарные маркеры товаров помогают пользователям быстро найти самые выгодные предложения с максимальными скидками и сэкономить на покупках прямо в статьях с использованием автоматической витрины. Доступны следующие категории: распродажи, бестселлеры, выбор покупателей, популярные новинки, промо и многие другие. В ближайшее время киоски будут реализованы во всех медиапроектах Mail.ru Group (Авто, Леди, Дети и тд.).

«Мы рады сотрудничеству с командой Mail.ru Group. Совместный проект виртуальных витрин — это большой шаг в техническом развитии партнерской программы AliExpress Россия. Наша аффилиатная программа позволяет медиа и авторам зарабатывать на рекомендациях товаров с AliExpress, а новое решение расширяет эти возможности и повышает эффективность. API AliExpress доступно всем пользователям и партнерам на сайте маркетплейса, и мы готовы помогать в реализации интересных проектов», — сказала Анна Мельнова, директор по интернет-маркетингу «AliExpress Россия».

Запуск киосков расширит шоппинг-вертикаль Mail.ru Group и предложит покупателям новый удобный инструментарий выбора и покупки полезных и недорогих товаров.

«Виртуальные киоски являются полноценным технологическим инструментом эффективной коммуникации с потребителем. Как показал тестовый запуск на Hi-Tech Mail.ru, в первые дни с новым форматом взаимодействовали более полумиллиона раз. Сейчас в рамках всей платформы медиапроектов Mail.ru Group ожидается рост востребованности до 10 миллионов обращений. Кроме того, промокоды на скидки в материалах и обзорах дополнительно стимулируют пользователей приобретать товары AliExpress», — сказал Дмитрий Рябинин, директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group.

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