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Райффайзенбанк подключил УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» к СБП

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Райффайзенбанк подключил к сервису приема платежей через СБП управляющую компанию «ТКБ Инвестмент Партнерс». Клиенты УК получили возможность при оформлении онлайн-заявки на приобретение паев инвестиционных фондов моментально совершать перечисление денежных средств в личном кабинете.

Совершение платежей через Системы быстрых платежей – удобный и быстрый способ, так как клиенту больше не требуется вносить платежные реквизиты фонда, назначение перевода и номер заявки на приобретение паев. Все данные для совершения платежа будут сформированы в QR-коде: достаточно навести камеру телефона на QR-код и подтвердить операцию в мобильном приложении банка, поддерживающего оплату через СБП. Денежные средства зачисляются на счет фонда моментально.

«Мы видим растущий спрос со стороны финансовых институтов на сервис приема платежей через СБП. Райффайзенбанк как один из ключевых участников Системы быстрых платежей работает со множеством специфичных историй, как для брокеров, так и для управляющих компаний, – сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. – При подключении управляющих компаний мы учитываем все требования законодательства, в том числе указание индивидуального назначения платежа, возможность списания комиссии с отдельного счета и зачисления денежных средств на разные счета».

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