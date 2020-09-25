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Cardpay стала первым принципалом платежной системы «Мир» сразу на трех континентах

Бизнес

Cardpay, международная финансовая компания, стала первым участником российской платежной системы «Мир» с присутствием сразу на трех континентах – Евразии, Латинской и Северной Америке.

Это сотрудничество позволит всем клиентам Cardpay обеспечить прием карт «Мир» в онлайн-магазинах по всему миру, позволяя им предлагать своим покупателям более высокий уровень обслуживания и исследовать потенциал российского рынка. Оно также даст держателям карт «Мир» возможность совершать покупки у миллионов зарубежных онлайн-продавцов на всех трех континентах.

«Сотрудничество с платежной системой «Мир» откроет нашим клиентам новые возможности и позволит нам продолжать помогать им в достижении их цели – выходу на мировой рынок. Мы стремимся обеспечивать быстрые, удобные и безопасные платежи для компаний по всему миру, и коллаборация с платежной системой «Мир» сделала нас на шаг ближе к этой цели», – сказал глава департамента электронной коммерции и карточных операций компании Cardpay Виталий Меркулов.

«Мир» – отечественная платежная система, запущенная пять лет назад. За это время был обеспечен прием карт «Мир» по всей территории России, а также в восьми зарубежных странах.

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