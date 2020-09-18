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ВТБ запустил виртуального помощника в WhatsApp

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ представил клиентам новый чат-бот на платформе мессенджера WhatsApp. Пользователи смогут обращаться к виртуальному помощнику по общебанковским вопросам.

Чтобы воспользоваться услугами чат-бота, клиентам необходимо добавить официальный аккаунт банка в WhatsApp по номеру телефона +7 495 775 53 93 и задать свой вопрос. Виртуальный помощник ответит буквально за пару секунд. Он знает все о продуктах и услугах ВТБ и сможет ответить более чем на 1 300 вопросов. Например, у него можно узнать, как получить кредит, открыть вклад или записаться в отделение банка. Если вопрос требует ответа оператора, то виртуальный помощник сможет быстро навигировать на специалиста ВТБ.

«Мы стремимся общаться с нашими клиентами там, где им удобно, поэтому наращиваем наше присутствие во внешних цифровых каналах — в WhatsApp и Viber. С начала года наша аудитория в Viber (паблика и бота) выросла в 10 раз и уже превышает 12 тысяч пользователей. На диалоговые сервисы приходится 10% всех обращений банка, и мы видим потенциал в расширении каналов и предоставлении для клиента наиболее удобного и привычного способа коммуникации с банком. Боты помогают значительно снизить нагрузку на контакт-центр и сэкономить время клиента на ожидании ответа. Мы планируем и дальше развивать наших виртуальных помощников и увеличивать количество вопросов, на которые они смогут ответить без обращения к оператору. Наша стратегия предусматривает предоставление для клиентов максимально удобных и выгодных сервисов», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Пользователям ВТБ Онлайн доступны консультации ботов в мобильном приложении и интернет-банке.

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