В московской сети МТС продажи интернета вещей выросли на треть

МТС сообщила о росте подключений к решениям на основе технологии интернета вещей (IoT) в Московском регионе в первом полугодии 2020 года. Несмотря на значительное снижение общей бизнес-активности в связи с профилактическими мерами, динамика продаж SIM-карт для интернета вещей осталась стабильной. По сравнению с первым полугодием 2019 года число пользователей IoT-сервисов выросло в сети МТС на треть, что сопоставимо с темпами роста пользователей в аналогичный период прошлого года.

Чаще всего SIM-карты для межмашинного общения подключали в крупном бизнесе. На его долю пришлось около 80 процентов новых подключений. Наибольший интерес к IoT-сервисам традиционно проявили предприятия торговли, финансовой сферы, страхового бизнеса, сельского хозяйства, информации и связи – в этих отраслях число пользователей IoT-решений выросло за год более, чем в полтора раза. Наиболее востребованными стали сервисы для управления и защиты передачи данных между устройствами и терминалами оплаты и мониторинга сотрудников.

Впервые заметный интерес к таким сервисам продемонстрировали компании из сектора государственного и муниципального управления (+130%), а также научные учреждения (+33%). В этом сегменте широко применяются датчики для сбора различных данных для мониторинга экологических норм, параметров работы оборудования, охраны труда, промышленной безопасности и исследований.

«Область применения интернета вещей с каждым годом становится все шире благодаря надежности, экономичности и безопасности технологии. Её преимущества стали быстро очевидными для многих отраслей, и мы сможем предоставить бизнесу любого масштаба все необходимы ресурсы для дальнейшего внедрения IoT-решений в практику», – сказал директор департамента по работе с бизнес-рынком Московского региона МТС Сергей Козерод.