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«Билайн» дарит детские умные часы первоклассникам Москвы и Московской области

Телеком Мобильная связь Техника
, Текст: Эльяс Касми

В преддверии школьного сезона «Билайн» делает подарок своим клиентам в Москве и Московской области и информирует о старте акции «Часы для первоклассника».

В рамках акции родители школьников 2012-2015 года рождения могут получить бесплатно детские умные часы со связью «Билайн». Пакеты минут, интернета и смс в таком комплекте будут обновляться автоматически раз в месяц без дополнительных затрат на связь. Это позволит родителям больше не задумываться о балансе счета устройства и всегда иметь возможность связаться с ребенком. Большим плюсом такого устройства является возможность всегда знать, где находится ребенок, общаться и контролировать окружающую обстановку с помощью встроенной камеры.

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо позвонить со своего номера «Билайн» по номеру 060605 и оформить заказ по ссылке из смс-сообщения. Специальное предложение доступно для действующих клиентов оператора, пользователей тарифных планов – «Семья», «Близкие люди» и «Близкие люди+» с домашним регионом г. Москва и Московская область. На абонентском номере должен быть положительный баланс и он не должен находиться в блокировке. После оформления заказа клиент получит смс-сообщение с приглашением получить персональный подарок в ближайшем офисе продаж «Билайн». При себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Срок проведения акции с 19 августа 2020 г. по 30 сентября 2020 г.

Предложение ограничено.

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