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AT Consulting Восток совместно с «Ростелекомом» автоматизирует запись пациентов в медицинских учреждениях Республики Алтай

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Резидент Академпарка компания AT Consulting Восток совместно с ПАО «Ростелеком» внедряет систему управления потоками пациентов в медицинских учреждениях Республики Алтай. Решение позволяет консолидировать обработку дистанционных обращений и оптимизировать прием граждан в медицинских учреждениях региона. Проект реализован на базе Smart City Cloud – собственной цифровой платформы компании для управления инфраструктурой.

В рамках решения создан единый центр обработки вызовов. Он позволяет отказаться от аналоговых телефонных линий в пользу цифровых и консолидировать обработку всех обращений в медицинские учреждения и скорую помощь региона.

В системе реализуются функции приема звонков, ведения типовых сценариев диалога, создания информационной карты вызова, хранения записей разговоров. Добавлена возможность ведения базы заданий, взаимодействия с существующими информационными системами, формирования отраслевой отчетности.

Все эти функции позволяют централизировать прием и обработку звонков и оптимизировать медицинское обслуживание: заполнить пробелы в расписании, автоматизировать уведомления о переносе или отмене записей, снизить процент «недоходов» пациентов, увеличить число дистанционных первичных обращений вместо личных визитов в регистратуру.

Внедрение центра обработки вызовов сократило время ожидания ответа при обращении по телефону. Более того, звонок не сбрасывается, как это могло быть раньше при загруженности аналоговых линий. Пациент понимает, что находится в очереди и его звонок будет обработан первым освободившимся оператором.

В настоящий момент сервис управления потоками пациентов запущен в эксплуатацию в поликлиническом отделении Республиканской больницы в Горно-Алтайске. В планах развернуть систему в медицинских организациях Республики Алтай. Планируется и развитие самого решения: произвести ряд интеграций, обеспечить расчет рисков срывов приемов, появления окон в расписании на основании данных из внешних систем.

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