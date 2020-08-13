«Техносерв Cloud» и «КОРУС Консалтинг» сотрудничают в облаках

ГК «КОРУС Консалтинг» разместила часть ИТ-инфраструктуры в облаке «Техносерв Cloud», выбрав услугу «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации VMware. ИТ-компания использует мощности «Техносерв Cloud» для собственных задач и при реализации проектов заказчиков: от создания лаконичного сайта до полноценного внешнего сегмента сети для тестовых и презентационных задач. Например, в одном из Virtual Data Center (vDC) развернута демонстрационная площадка с продуктами «1С», доступ к которой возможен из любой точки мира, однако аппаратные ключи физически находятся внутри периметра «КОРУС Консалтинг» и через туннели подключены к облаку. Компания имеет доступ к шести ключам в системе для демонстраций функциональности своим клиентам. Также «КОРУС Консалтинг» использует дополнительную услугу «Резервный доступ в Интернет», которая позволяет обеспечить дополнительную защиту и отказоустойчивость системы в случае перебоев со связью или проблем с оборудованием.