Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Техносерв Cloud» и «КОРУС Консалтинг» сотрудничают в облаках

Облака Маркет
, Текст: Эльяс Касми

ГК «КОРУС Консалтинг» разместила часть ИТ-инфраструктуры в облаке «Техносерв Cloud», выбрав услугу «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации VMware. ИТ-компания использует мощности «Техносерв Cloud» для собственных задач и при реализации проектов заказчиков: от создания лаконичного сайта до полноценного внешнего сегмента сети для тестовых и презентационных задач. Например, в одном из Virtual Data Center (vDC) развернута демонстрационная площадка с продуктами «1С», доступ к которой возможен из любой точки мира, однако аппаратные ключи физически находятся внутри периметра «КОРУС Консалтинг» и через туннели подключены к облаку. Компания имеет доступ к шести ключам в системе для демонстраций функциональности своим клиентам. Также «КОРУС Консалтинг» использует дополнительную услугу «Резервный доступ в Интернет», которая позволяет обеспечить дополнительную защиту и отказоустойчивость системы в случае перебоев со связью или проблем с оборудованием.

Другие материалы рубрики

CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными

«Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций

Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

Google запустила альтернативу VPN для бизнеса

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов