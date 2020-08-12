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CorpSoft24 защитит документы с помощью искусственного интеллекта

Безопасность Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Технология скрытой маркировки документов, разработанная специалистами CorpSoft24, позволяет определить, кто из сотрудников компании стал источником утечки корпоративной информации.

Процесс разработки решения занял у специалистов шесть месяцев.

Система получила название StegMark, она встраивается в электронный документооборот и незаметно модифицирует каждую скан-копию конфиденциального документа, изменяя интервалы между буквами, словами и строками текста таким образом, что человеческий глаз не может увидеть различий.

За счет использования искусственной нейронной сети система распознает и читает текст в скане документа, а потом изменяет его, понимая содержимое.

«В случае незаконного «выхода» конфиденциального документа за пределы компании, файл, побывавший в руках третьих лиц, сканируется системой и становится известно, кто из сотрудников скачивал этот документ из электронного архива», – сказал Михаил Папура, заместитель генерального директора CorpSoft24.

По данным Searchinform, 66% российских компаний столкнулись с утечкой данных. Их количество особенно возросло в связи с вынужденным переходом на удаленную работу.

По словам разработчиков, принципы работы программы StegMark исключают ошибочную интерпретацию инцидента и сводят на нет попытки обхода системы: файлы модифицируются уникальным для каждого сотрудника образом, в момент, когда пользователь системы электронного документооборота открывает файл «на чтение» из электронного архива.

«В результате компания экономит время и деньги, имея возможность точно определить, кто из сотрудников стал причиной незаконного распространения информации. Мы используем нейронную сеть, которая умеет работать с любым шрифтом и обходиться минимальным количеством строк в защищаемом документе, наше решение работает с различными форматами документов и легко встраивается в информационные системы заказчика, не важно какими системами электронного документооборота и электронными архивами он пользуется», – отметил Михаил Папура.

По его словам, StegMark может использоваться компаниями любой отрасли экономики и сферы деятельности, и способна предотвратить действия халатных, либо нечистоплотных на руку сотрудников. Сам факт того, что всегда можно найти источник утечки по документу, остановит большинство злоумышленников.

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