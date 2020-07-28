Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Банк «Открытие» внедрил новую интегрированную среду разработки программных продуктов

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Банк «Открытие» завершил процесс внедрения CFT-Platform IDE (ЦФТ) – новой среды разработки программного обеспечения на базе открытой платформы Eclipse RCP. Теперь 100% кода, который выпускается проектами и командами, выходит в производство с использованием IDE.

Платформа позволяет минимизировать риски разработки программного обеспечения за счет использования встроенных инструментов, в том числе и благодаря интеграции с Git (распределенная система управления версиями).

Среди главных преимуществ нового решения для разработчиков банка – удобная навигация по коду, «пожизненная» историчность кода за счет интеграции с системой контроля версий, наличие всевозможных плагинов, которые позволяют кастомизировать рабочее место, а также набор инструментов для контроля хода разработки.

Новые возможности групповой разработки особенно актуальны для проектных команд, которые одновременно модифицируют одни и те же объекты с использованием гибких методик по принципу Agile.

По словам директора департамента ИТ-развития банка «Открытие» Олега Зайцевского, внедрение новых инструментов для программистов и тестировщиков позволит сократить цикл выпуска ИТ-релизов и позволит банку увеличить скорость вывода новых продуктов на рынок, что крайне актуально в условиях растущей технологической конкуренции в банковской системе.

Другие материалы рубрики

Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда

Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду

Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков

Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Показать еще

Наука

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live