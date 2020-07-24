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Концерн «Автоматика» ввел должность директора по цифровой трансформации

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» назначил директора по цифровой трансформации. Основной задачей нового менеджера будет являться автоматизация внутрихозяйственной деятельности холдинга для успешной интеграции в цифровую среду государства. Директор по цифровой трансформации будет инициировать участие холдинга в государственных программах в области цифровой экономики, предполагающих создание высокотехнологичной продукции.

Новую должность занял Валерий Островский, работавший заместителем руководителя аппарата генерального директора концерна. Ранее Островский также трудился на руководящих должностях Минкомсвязи и в силовых ведомствах Российской Федерации.

«Основные направления цифровой трансформации холдинга будут изложены в Концепции, которую предполагается закончить к концу июля. Это стратегический долгосрочный документ, реализация которого поможет выполнить поставленные задачи. При этом мы, прежде всего, будем учитывать потребности в автоматизации тех видов деятельности, которые смогут преобразовать наш холдинг в более высокотехнологичный, эффективный и конкурентоспособный», - сказал Валерий Островский.

«Мы рассчитываем на дальнейшее усиление роли холдинга в рамках цифровой трансформации экономики и социальной сферы Российской Федерации, в том числе при реализации мероприятий Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и входящих в ее состав федеральных проектов. Сотруднику на новой позиции предстоит обеспечить цифровую трансформацию Концерна, направленную на повышение эффективности и конкурентоспособности за счет модернизации внутрихолдинговых процессов и их постепенной интеграции в цифровые процессы государства. В его задачи будет входить внедрение цифровых технологий, изменяющих модели и процессы управления и осуществления хозяйственной деятельности компании», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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