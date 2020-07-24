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Huawei и «Инфосистемы джет» открыли технологический референс-центр

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Huawei и «Инфосистемы джет» открыли демонстрационный референс-центр, построенный на технологических решениях вендора и включающий в себя сетевую инфраструктуру, вычислительные мощности и системы хранения. Оборудование размещено в центре обработки данных в офисе «Инфосистемы джет» и обеспечивает функционирование внутренних бизнес-процессов ИТ-компании на постоянной основе.

Компания «Инфосистемы джет» является одним из лидеров на российском рынке системной интеграции, ежегодно реализует более тысячи крупных ИТ-проектов, и выбирает лучшие решения на рынке как для заказчиков, так и для развития собственной ИТ-инфраструктуры. В новом референс-центре компания совместно со своим давним стратегическим партнером Huawei решила продемонстрировать технологические возможности, а также свой уникальный опыт миграции сети, создав архитектуру решений близкую к эталонной.

«Мы всегда предлагаем нашим заказчикам только то, что испытали на самих себе. Это правило, которому мы следуем вот уже 30 лет, — сказал Владимир Елисеев, генеральный директор ИТ-компании «Инфосистемы джет». — Референс-центр мы создали в рамках нашего собственного проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры. В 2018-2019 гг. мы провели полную модернизацию сети и ИТ-инфраструктуры, перешли на Huawei и на собственном примере показали, что это возможно сделать абсолютно бесшовно и незаметно для сотрудников. За время проекта и сейчас, во время эксплуатации, мы продолжаем тесно сотрудничать с Huawei и готовы делиться полученным опытом с нашими заказчиками, рассказывать обо всех особенностях как в технической реализации, так и в полученных бизнес-результатах».

«Все самые передовые разработки Huawei всегда появлялись в России в числе первых, поскольку мы убеждены, что этот рынок обладает огромным потенциалом для развития, открыт новым идеям, подходам и технологиям. Таким образом, у наших российских партнеров есть уникальная возможность тестировать наши технологии и решения на ранней стадии, и через обратную связь оказывать влияние на их дальнейшее развитие, – сказал Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия. – И нам особенно приятно, когда наши партнеры, имеющие доступ ко многим вендорам, для решения собственных задач выбирают Huawei. Более того, готовы делиться этим опытом с заказчиками. Уверен, что с открытием референс-центра мы не только откроем очередную страницу в развитии отношений с компанией «Инфосистемы джет», но и продемонстрируем всему российскому ИТ-рынку новые возможности наших технологий».



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