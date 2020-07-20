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LG Electronics бесплатно отремонтирует бытовую технику любого производителя, поврежденную при прорыве дамбы в Рузе

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Сервисный центр LG Electronics бесплатно отремонтирует стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и телевизоры любого производителя, поврежденные при прорыве дамбы в Рузе.

Завод LG Electronics располагается в Рузском районе Московской области в поселке Дорохово.

Чтобы уточнить все подробности данной услуги и вызвать мастера, нужно позвонить на горячую линию информационной службы сервисного центра LG по номеру 8-800-200-76-76, с 9:00 до 21:00 без выходных. По оставленной заявке приедет мастер, оценит возможность восстановления работы устройства и заберет технику на ремонт, который будет производиться на территории фирменного сервисного центра LG Electronics в п. Дорохово.

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