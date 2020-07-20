«Эльдорадо» установила онлайн-витрины в магазинах с небольшой площадью

Розничная сеть «Эльдорадо» (входит в Группу «М.Видео – Эльдорадо») начала установку терминалов самообслуживания с большой онлайн-витриной в магазинах малого формата площадью около 600 кв. м. Посетители получат удобный доступ к нескольким десяткам тысяч наименований техники по выгодным ценам, а также необходимую информацию для выбора и принятия решения о покупке. Новый интерактивный инструмент позволит повысить продажи и качество обслуживания за счет персонализированного опыта.

«Эльдорадо» запустила формат магазинов в шаговой доступности с площадью около 600 кв. м. в конце 2018 г. для расширения представленности в крупных городах и увеличения присутствия в населенных пунктах до 100 тыс. человек. В течение двух лет «Эльдорадо» открыла 82 магазина площадью около 600 кв.м., это примерно 15% от общего числа магазинов ритейлера. В небольших розничных точках покупатели найдут около 2000 востребованных товаров. Остальной ассортимент сети, которого нет в конкретном магазине, доступен для самостоятельного заказа на сайте «Эльдорадо», а теперь еще и при помощи интерактивных терминалов с самовывозом или доставкой на дом.

В рамках пилотного проекта онлайн-витрины c диагональю 32 дюйма установлены в трех московских магазинах малого формата. На сенсорном экране посетители найдут весь ассортимент товаров, доступный в «Эльдорадо», актуальную информацию о наличии товаров по всей сети и промоакциях, а также могут почитать обзоры и отзывы. Интересующие товары в одно касание можно добавить в корзину и распечатать списком. Оформить заказ и оплатить его помогут консультанты.

Витрины разработаны и введены в эксплуатацию одним из крупнейших игроков на рынке сенсорных терминалов – компанией «Тачплат».

«Примерно две трети покупателей предварительно ищут информацию о товаре онлайн, но 95% совершить покупку предпочитают в магазине. Благодаря интерактивным терминалам теперь мы можем обеспечить онлайн-опыт в розничной среде. Если нужного товара в магазине не оказалось, не обязательно заходить в интернет. Можно прямо на месте воспользоваться большим экраном, оснащенным привычным функционалом, и быстро оформить заказ», ‒ отмечает директор по розничным продажам сети «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.