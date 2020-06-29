«Яндекс.Дзен» запустил форматы истории и галереи

«Яндекс.Дзен» приступил к тестированию новых коротких форматов для блогеров — истории и галереи. Теперь блогеры смогут создавать визуальный контент с небольшим количеством текста, а пользователи ближе познакомятся с авторами интересных каналов.

Новые короткие форматы дополнят популярные в «Дзене» статьи и видео. С помощью галерей блогеры получат возможность делать короткие публикации с картинками: от инструкций и рецептов до небольших авторских комиксов. Формат историй же позволит блогеру поделиться со своими подписчиками важными моментами из жизни.

Истории — известный в социальных медиа формат, который теперь доступен и в «Дзене». В историях блогеры «Дзена» смогут делиться фотографиями и короткими видеороликами. Истории будут перелистываться автоматически: каждая из них отображается до 15 секунд, затем включается следующая. Через 24 часа после публикации истории исчезают.

Пользователи увидят в своих лентах истории блогеров, на которых они уже подписаны, и авторов, чьи каналы они часто читают. Этот формат позволит пользователям больше узнать об интересных им блогерах, что станет важным шагом к выстраиванию более тесных связей между каналом и его аудиторией.

Истории будут доступны в мобильном приложении Дзена над основной лентой. Первыми истории увидит часть пользователей устройств на базе Android, скоро эта возможность появится и у владельцев iPhone.

Галереи - новый формат для тех, кто любит рассказывать истории в картинках. Галерея может включать до 10 иллюстраций, к каждой из которых можно добавить описание объемом в тысячу знаков, что позволит выстроить емкий и насыщенный рассказ по выбранной теме. Такой формат откроет новые возможности для публикации рецептов, комиксов, DIY-инструкций, фоторепортажей из путешествий и других типов контента, где текст и иллюстрация - единое целое.

Главная особенность нового формата – простота. Галерея может быть создана всего за несколько минут, и она максимально адаптирована для просмотра на мобильных устройствах. Просматривать галерею можно будет прямо в ленте, листая изображения влево.