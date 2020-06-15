Количество подключенных к Delivery Club ресторанов превысило 20 тысяч

Сервис доставки еды Delivery Club преодолел планку в 20 тыс. подключенных к платформе ресторанов. На середину июня для заказа доступны 20,9 тыс. заведений общественного питания, что в два раза больше показателя на аналогичную дату прошлого года. За апрель и май в период действия основных мер по профилактике коронавируса к сервису подключились 4,5 тыс. ресторанов (+28% к количеству ресторанов на конец марта).

В дополнение к 20,9 тыс. ресторанов на сегодняшний день к Delivery Club подключено уже свыше тысячи продуктовых магазинов и dark stores. Напомним, направление доставки продуктов Delivery Club развивает с сетями «Вкусвилл» и «Верный», а также работающими по модели dark stores сервисами «Самокат» и «Быстроном». Сотрудничество с сетью «Вкусвилл» позволило Delivery Club запустить доставку продуктов собственными курьерами за пределами Москвы и Санкт-Петербурга – сегодня ассортимент магазинов «Вкусвилл» доступен пользователям Delivery Club в 22 городах страны.

«Мы по-прежнему получаем гораздо больше заявок на подключение новых ресторанов, чем до коронавируса. Несмотря на приближающееся открытие залов, в период восстановления рынка рестораторы продолжат использовать все инструменты для увеличения своих объемов, включая доставку и формат заказов навынос, который недавно появился в Delivery Club. Расширение предложения оказывает положительный эффект на поведение пользователей: чем больше ресторанов на платформе, тем им интереснее чаще заказывать еду. Поэтому мы рассчитываем, что интерес ресторанов к доставке сохранится на высоком уровне в течение всего 2020 г.», – отметили в пресс-службе Delivery Club.

Существенный вклад в подключение новых ресторанов внесла и программа поддержки Delivery Club, позволившая локальным ресторанам, доставляющим еду своими силами, получать заказы от сервиса без комиссии. Среди 4,5 тыс. новых ресторанов 60% воспользовалась льготными условиями. Общий объем финансирования программы поддержки ресторанов, удвоения чаевых курьерам и реализации мер по профилактике COVID-19 со стороны Delivery Club превысил 150 млн руб.