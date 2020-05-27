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Private Banking ВТБ запустил услугу налогового check-up

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Private Banking ВТБ запускает новый сервис для своих клиентов в рамках Family office – «налоговый check-up». Услуга позволит клиентам разобраться в изменениях налогового поля, провести анализ и оптимизацию текущей структуры бизнеса и преемственности активов, опций владения инвестиционным портфелем и его состава.

Сервис дополнит набирающий популярность «инвестиционный check-up», в рамках которого Private Banking ВТБ анализирует структуру активов клиента и прогнозирует доходность вне зависимости от места их нахождения, вырабатывает предложения по усовершенствованию или корректировке портфеля.

«Выстраивая структуру владения активами, необходимо учитывать требования, которые диктуют глобальные процессы по противодействию размыванию налоговой базы. Ежегодно мы сталкиваемся с обновлениями международных стратегий противодействия – введением автоматического обмена финансовой информацией, требований к сабстенсу компаний и раскрытию бенефициаров, MLI, DAC6, а также с изменениями российского валютного законодательства и законодательства о налогах и сборах. Сегодня бенефициар должен держать руку на пульсе изменений законодательства того государства, резидентом которого он является, и того, где непосредственно находятся его активы», - отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

Проводя налоговый анализ Family Office ВТБ, предложит пути усовершенствования текущей холдинговой структуры клиентов, структуры преемственности активов, оптимизации схемы владения инвестиционным портфелем и его состава. Появление налогового аудита в перечне продуктов банка особенно актуально сейчас, так как в связи с введением новых правил, регламентирующих порядок налогообложения купонного дохода по долговым ценным бумагам, перед физическими лицами встает вопрос о внесении изменений в структуру инвестиционного портфеля.

«Отмена льгот в отношении купонного дохода по казначейским ценным бумагам и корпоративным российским облигациям диктует необходимость поиска новых решений по гармонизации доходности и налоговых последствий. В нынешней ситуации сложно переоценить профессиональную экспертизу и своевременные рекомендации, отражающие, с одной стороны, изменения законодательства России и других стран, а с другой – текущие потребности и индивидуальный профиль каждого клиента. «Налоговый check-up» дополнит наши существующие решения и будет способствовать защите и сохранности активов наших клиентов, которые привыкли не только знать, чем владеют, но и знать, как владеют и почему», - сказал Дмитрий Брейтенбихер.

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