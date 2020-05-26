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«Ростелеком» и Infraone договорились о софинансировании подготовки инвестиционных проектов

Бизнес Инвестиции и M&A Маркет

«Ростелеком» и «Первая инфраструктурная компания» (Infraone) объединяют усилия по привлечению финансирования в «посевную» стадию проектов создания цифровой инфраструктуры, которые реализуются на основе концессий, государственно-частного партнерства и проектного финансирования.

Стороны заключили договор о совместном инвестировании в подготовку проектов (СИПП), цель которого — проработка, определение оптимальных вариантов финансирования и поиск партнеров для реализации масштабных инвестиционных проектов с учетом стратегических приоритетов «Ростелекома», таких как развитие облачных технологий, информационной инфраструктуры, сквозных цифровых технологий, цифровизации отраслей и других.

Объем инвестиций, привлекаемых Infraone в начальную стадию подготовки проектов, на первом этапе составит 3 млрд руб. с возможностью увеличения по соглашению сторон до 9 млрд руб. При этом стороны разделят коммерческие и финансовые риски продвижения проектов в следующих направлениях: телекоммуникации, программное обеспечение, цифровое обеспечение государственных функций, государственные информационные системы, коммерческие цифровые сервисы.

Для реализации проектов планируется использовать широкий спектр правовых и финансовых инструментов, различные инвестиционные модели взаимодействия с государством и участниками рынка. Стороны также будут активно привлекать к участию в проектах и финансированию их подготовки подрядчиков, поставщиков, смежников и иных партнеров «Ростелекома».

«Партнерство с Infraone — лидером проектного финансирования в стране — позволит “Ростелекому” прорабатывать инвестпроекты по развитию цифровой экономики на ранней стадии уже с учетом привлечения внешнего финансирования. Мы рассчитываем, что компетенции, совместно с привлекаемыми ресурсами заинтересованных сторон, помогут ускорить запуск проектов, разделить затраты на их подготовку и связанные с этим риски, а также сократить сроки вывода конечных цифровых решений на рынок», — отметил старший вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

«Сотрудничество поможет удовлетворить спрос на инвестиционно привлекательные и профессионально подготовленные проекты. С помощью запускаемого механизма инвестиционной франшизы “Ростелеком” и Infraone смогут устранить узкое место на пути развития цифровой инфраструктуры, связанное с недостатком качественных проектов для инвестиций с использованием концессий, ГЧП, проектного финансирования, а также с отсутствием источников финансирования для подготовки таких проектов», — сказал исполнительный директор Infraone Даниил Завьялов.

Срок действия договора СИПП составит три года. Первые совместные решения о запуске инвестиций и начале подготовки проектов стороны объявят до конца 2020 г.

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