«Айтеко» представила решение AR Support для удаленного ремонта и обслуживания оборудования

Центр когнитивных технологий «Айтеко» предложил заказчикам приложение AR Support с технологией дополненной реальности для удаленной экспертной и технической поддержки сотрудников, осуществляющих ремонт и обслуживание техники и оборудования. Внедрение решения позволит компаниям сократить расходы на обучение и командировки персонала, техническую поддержку, снизит время простоя устройств. Приложение будет востребовано в металлургии, энергетике, нефтегазовой и других отраслях, считают в «Айтеко».

AR Support предназначен для создания цифровых инструкций с элементами дополненной реальности, упрощающих работу с различными видами устройств, оборудования, механизмов и систем. Благодаря приложению сотрудники, не обладающие нужной квалификацией, могут связаться с удаленным экспертом, получить рекомендации и устранить неисправности.

В случае поломки оборудования или возникновения технической проблемы сотрудник, находящийся рядом с объектом, показывает его эксперту в реальном времени с помощью камеры смартфона. На полученном изображении эксперт демонстрирует пошаговый сценарий действий с AR-подсказками. Они могут быть текстовыми и графическими: стрелки, значки, схемы. AR Support позволяет также использовать заранее разработанные инструкции.

AR Support может использоваться для создания баз знаний и наглядных цифровых руководств для работы с интерфейсами и механизмами, монтажа и сборки оборудования, технического обслуживания и ремонта сложной техники. Инструкции с элементами дополненной реальности позволяют снизить количество ошибок, повысить скорость освоения сотрудниками новых навыков, уменьшить время простоя устройств.

Приложение будет особенно востребовано в отраслях, где задействовано большое количество сложного оборудования на территориально распределенных и труднодоступных объектах, — в энергетике, металлургии, машиностроении, нефтегазовой, горнодобывающей, строительной и других отраслях. Решение может использоваться для технической поддержки клиентов (офисное оборудование и системы, телеком и др.) в ситуациях, когда специалист не может выехать на место.

«При переходе на удаленную работу важно предоставить сотрудникам инструменты эффективного взаимодействия и организации труда, — отметил Илья Калагин, руководитель центра когнитивных технологий Айтеко. — Предлагаемый нами инструмент AR Support позволит компаниям оказывать качественную поддержку в условиях территориальной удаленности и ограничений. С помощью технологии дополненной реальности стала доступна цифровизация процессов, которые раньше требовали физического присутствия специалиста, — это ремонт и обслуживание техники и оборудования. AR Support позволит организациям не только снизить расходы на техническую поддержку, но и решить проблему сохранения экспертного опыта и знаний в организации».