Eset: пользователей снова шантажируют заражением COVID-19

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, предупредил о новых кампаниях киберпреступников. Их суть — организация фальшивых благотворительных акций, направленных на сбор средств для помощи пострадавшим от COVID-19.

Первый тип кампаний направлен на пользователей, желающих получить поддержку на фоне кризиса и пандемии. Пользователи получают сообщениям с предложением получить продовольственный набор — для этого требуется распространить информацию. При этом производится попытка установить на устройство жертвы рекламное ПО, с помощью которого преступники монетизируют свои действия.

В других случаях злоумышленники прибегают к шантажу и угрожают заразить коронавирусом, если пользователь не переведет нужную сумму «пожертвования». Жертва получает письмо якобы от соседа, который болен COVID-19 и находится в тяжелом состоянии. Ранее Eset уже сообщал о подобных атаках на определенные группы пользователей.

Eset рекомендует не поддаваться всеобщей панике и соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Вычислить мошенника и своевременно предотвратить кибератаку поможет комплексное антивирусное решение с дополнительными модулями фильтрации e-mail, антиспамом и антифишингом.