«Курьер сервис экспресс» внедрил новые ИТ-решения бесконтактной доставки

«Курьер сервис экспресс» (КСЭ) усовершенствовал сервис бесконтактной доставки предоплаченных заказов, внедрив технологию электронной подписи и цифрового PIN-кода для подтверждения факта получения посылки. Клиент может выбрать любой из двух способов на стадии формирования заказа.

В момент передачи отправления на доставку, вместе со стандартной информацией о заказе, приходит сообщение с пятизначным кодом или ссылкой на сайт компании, позволяющей в автоматическом режиме сканировать штрих-код с накладной на отправлении. Курьер приносит посылку до двери получателя и отходит на безопасное расстояние. При использовании PIN-кода заказчик называет его курьеру, и, если номер правильный, отправлению автоматически присваивается статус доставленного. Если же выбрана опция сканирования штрих-кода, то факт вручения подтверждается электронной подписью получателя на экране своего мобильного телефона.

Оба способа существенно упрощают взаимодействие, сводя к минимуму общение, а также полностью исключая необходимость получения «живой» подписи и предъявления паспорта.

«Мы продолжаем развивать наш сервис бесконтактной доставки. С момента запуска прошло не так много времени, но определенные достижения есть. Сегодня на такой тип облуживания частных лиц приходится 25% от всех заказов компании», – сказала Мария Мартынова, заместитель исполнительного директора по сервису КСЭ.

«Курьерская доставка сегодня, в условиях пандемии и самоизоляции, является одним из социально значимых сервисов. Логистические операторы стремятся к еще большей автоматизации своих процессов, в том числе и экспресс-доставки. Ведь сейчас, как никогда, важно по максимуму обеспечить безопасность клиентов, оградив их от нежелательных контактов. Наши решения позволяют это сделать», – отметил Дмитрий Аксызов, менеджер проектов департамента информационных технологий КСЭ.