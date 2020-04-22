«Лаборатория Касперского»: на первой неделе общей самоизоляции увеличилось количество жалоб на мошеннические звонки

Эксперты «Лаборатории Касперского» отметили, что за первую неделю каникул, объявленных в России для борьбы с распространением коронавируса, доля звонков с подозрением на мошенничество возросла на треть – c 3,5% до 4,7% от общего числа входящих звонков с незнакомых номеров.

При этом общее количество входящих звонков от организаций снизилось примерно на 15%, а разница между числом таких звонков в будни и выходные значительно сократилась.

Что касается отдельных категорий организаций, от которых поступали звонки, то практически прекратился телефонный спам, связанный с рекламой медицинских и юридических услуг: количество таких звонков уменьшилось на 90%. Несколько снизился объем входящих с навязчивой рекламой. При этом, напротив, оказался заметен небольшой рост количества звонков от коллекторов.

«По нашим наблюдениям, в первую неделю объявленных каникул сильно изменился профиль звонков от организаций. Подобная ситуация напоминает по объемам скорее новогодние праздники. Однако на фоне этого количество звонков с подозрением на мошенничество не упало, а даже, наоборот, несколько выросло. Злоумышленники не уходят на каникулы, они используют любую возможность, чтобы добраться до данных или денег абонентов. Особенно теперь, когда люди практически не выпускают телефон из рук», – сказал Виталий Воробьев, аналитик «Лаборатории Касперского».

Для защиты от телефонного спама «Лаборатория Касперского» предлагает решение Kaspersky Who Calls. Программа позволяет сразу узнать, кто звонит с незнакомого номера. В зависимости от операционной системы решение прямо во время звонка показывает название организации и категорию звонка, например, «займы», «служба доставки», а также уведомляет, были ли от пользователей жалобы на спам и мошенничество с этого номера.