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В Германии открылся магазин Mere, работающий на российском ПО

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

В апреле 2020 г. российский ритейлер «Светофор» открыл в Германии третий дискаунтер под брендом Mere. Новый магазин заработал в городе Галле ― в отличие от других торговых точек, фронт-офисные процессы в нем автоматизированы технологической системой российской разработки.

Первые магазины Mere в Германии пользуются европейской программой для автоматизации торговли. В новом дискаунтере «Светофор» установил российское решение Set Retail 10 компании CSI. На этом ПО работают все магазины ритейлера в России.

В сравнении с зарубежным решением, Set Retail 10, по данным создателей, работает быстрее и ускоряет кассовые операции, а необходимые для бизнеса доработки занимают в разы меньше времени. Для формата жесткого дискаунтера с большим количеством покупателей скорость и качество работы фронт-офисной системы критически важны: она помогает повысить пропускную способность и сократить очереди.

Впереди у Mere ― переход на онлайн-кассы: самые крупные торговые сети Германии должны перейти на новый порядок работы уже сейчас, остальные, в том числе Mere, ― до конца лета. У торговой сети «Светофор» уже есть такой опыт с Set Retail: в России переход на онлайн-кассы продолжался с 2016 г. по 2019 г.

«Светофор» переведет все магазины Mere в Германии на Set Retail. Также ритейлер планирует открывать новые дискаунтеры в Германии и других странах Европы. Кроме того, магазины Mere работают в Румынии.

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