«Сбермаркет» расширил географию своей деятельности до 56 городов

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «Сбермаркет» за месяц вдвое увеличил число ежедневно доставляемых клиентам заказов. Теперь эта цифра превышает 10 тыс. в день, при том, что еще в марте сервис обслуживал лишь 5 тыс. заказов ежедневно.

Столь стремительный рост достигнут расширением команды «Сбермаркета» на фоне выросшего спроса на доставку. Сейчас компания каждый день создает до 200 новых рабочих мест. «Сбермаркет» уже работает в 56 городах страны от Калининграда до Иркутска, включая все города-миллионники. География, количество торговых сетей-партнеров сервиса и ассортимент товаров постоянно расширяются.

В период самоизоляции сервисы доставки приобретают особое значение. Речь идет уже не только об удобстве, но и о безопасности: сервис позволяет обеспечивать находящихся дома жителей огромной страны товарами первой необходимости без риска для их здоровья, помогая в борьбе с коронавирусом.

Асан Курмангужин, генеральный директор «Сбермаркета», сказал: «10 тыс. заказов в день — это важная веха в истории сервиса, результат огромных усилий и слаженной работы всей команды "Сбермаркета". Наша бизнес-модель показывает отличную эффективность и способность к быстрому масштабированию в текущих условиях. Однако мы понимаем, что запрос на наши услуги продолжает стремительно расти, и задача "Сбермаркета" — развиваться еще быстрее, чтобы помогать значительно большему числу россиян получить доступ к товарам из их любимых торговых сетей по тем же, что и в магазине ценам».

В «Сбермаркете» также действует бесконтактная доставка: курьер оставляет пакет у дверей и сообщает об этом клиенту по телефону, а оплата проходит картой через сайт или в приложении.

Бренд «Сбермаркет» был запущен в качестве пилотного проекта в сентябре 2019 г. – на тот момент сервис доставлял порядка 1 тыс. заказов в день. На запуске пилотного проекта бренд «Сбермаркета» показал конверсию в 5-7 выше, чем бренд Instamart ранее. За девять месяцев сервис увеличил операционные мощности в 10 раз.