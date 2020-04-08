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Eset: почти треть российских компаний готовы к переводу сотрудников на удаленку

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Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, провел исследование о готовности российских предприятий к оперативному переводу персонала на режим удаленной работы. Результаты основаны на данных опроса, в котором приняли участие десятки ИТ-директоров и владельцев бизнеса.

Выяснилось, к безболезненному переводу на дистанционную работу всех сотрудников готова лишь почти каждая третья компания (29%). Почти каждая пятая компания (18%) осуществила это еще в марте 2020 г.

В то же время 71% отметили недостаток ресурсов для полноценного перехода на режим удаленного офиса без финансовых потерь и других негативных последствий. 82% респондентов сообщили о принятии соответствующих мер и организации дистанционных рабочих мест для части сотрудников.

На данный момент особенно важно уделить внимание обеспечению информационной безопасности корпоративной сети. В связи с этим в рамках исследования рассмотрены меры, принимаемые работодателями по защите информационных активов.

Наиболее популярным методом стало проведение инструктажа (в мультивариативном опросе данный вариант отметили 81% респондентов). 75% сообщили об использовании антивирусного ПО, 47% — о применении двухфакторной или мультифакторной аутентификации, 38% — о VPN. DLP-технологии против утечек данных используют лишь 19% опрошенных.

Следует обратить внимание, что опасность могут представлять домашние ПК сотрудников, подключаемые к сети компании. При этом 9% вовсе не предоставляют персоналу корпоративные устройства, 59% обеспечивают ими лишь часть работников. Только 32% респондентов сообщили, что на удаленной работе корпоративными устройствами пользуется весь персонал.

Таким образом, переход на режим удаленного офиса в срочном порядке — сложный и затратный процесс, в ходе которого необходимо сосредоточиться на информационной безопасности. Eset рекомендует использовать комплексные антивирусные решения и обеспечивать ими каждого сотрудника.

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