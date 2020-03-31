Philips поддержала инициативы Европейского общества интенсивной терапии против COVID-19

Philips выступила спонсором вебинара Европейского общества интенсивной терапии (ESICM), посвященного коронавирусной инфекции COVID-19. 7-часовой онлайн марафон, в котором приняли участие международные эксперты и приглашенные докладчики, прошел 28 марта. Цель мероприятия состояла в объединении усилий международного сообщества и специалистов в области интенсивной терапии перед лицом пандемии. Эксперты получили возможность обменяться последними новостями, поделиться опытом сдерживания предыдущих пандемий и дать советы по успешному преодолению возникшего кризиса.

Поскольку вирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, обучение и информирование врачей является приоритетной задачей. Philips на протяжении многих лет поддерживает Европейское общество интенсивной терапии и предлагает медицинские решения, среди которых системы для проведения точной диагностики, приборы для терапии респираторных заболеваний и мониторы состояния пациентов. Также Европейское общество интенсивной терапии предоставит доступ ко многим собственным ресурсам, в том числе и к серии вебинаров от лидеров системы здравоохранения Китая, Саудовской Аравии и Италии.

«Очень важно, чтобы в условиях международного кризиса Общество интенсивной терапии и представители отрасли здравоохранения собирались вместе и делились знаниями друг с другом», – отметил Питер Цизе, главный управляющий подразделения «Мониторинг и аналитика» Philips. – Европейское общество интенсивной терапии организовало этот вебинар, чтобы поддержать работников здравоохранения, которые борются с COVID-19 на передовой. Объединение отраслевых экспертов со всего мира для обмена опытом и знаниями во время кризиса является важной частью борьбы с пандемией. В первую очередь, необходимо удостовериться, что в этот тяжелый период врачи имеют в своем распоряжении все необходимые ресурсы».

Европейское общество медицины интенсивной терапии (ESICM) – это некоммерческая международная ассоциация, созданная для поддержки и популяризации знаний в области интенсивной терапии. Особое внимание в ней уделяется продвижению самых высоких стандартов междисциплинарной помощи пациентам в критическом состоянии и их семьям через образование, исследования и профессиональное развитие. ESICM является пионером в области обмена передовыми технологиями и опытом для совершенствования системы здравоохранения. В это непростое время, когда многие принимают активное участие в борьбе с пандемией, ESICM стремится предоставлять им максимальную поддержку.