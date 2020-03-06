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TCL представила новые концепции мобильных устройств с гибкими экранами

Техника

TCL Communication представила новые концепции мобильных устройств с гибкими экранами: «первый в мире» смартфон-слайдер с выдвижным экраном и складывающийся втрое планшет. Данные решения являются частью обширной программы развития компании и результатом уникального опыта TCL в сфере разработки и производства экранных панелей.

«Представляя новые концепции устройств, TCL демонстрирует широкие возможности для развития новых идей и технологий в области производства складных и гибких экранов. Для нас особенно важно мыслить нестандартно и быть открытыми для инноваций, — сказал Шейн Ли (Shane Lee), генеральный директор глобального продакт-центра TCL Communication. — В новых форм-факторах используются уже существующие, разработанные в ТCL экранные технологии и шарнирные механизмы. Это позволяет нам переосмыслить будущее развития мобильных устройств в рамках нашей активной программы исследований и разработок».

В новой концепции смартфона с выдвижным экраном, представленной впервые в мире, компания TCL по-новому реализует технологические возможности и преимущества гибких AMOLED-экранов. Данная портативная модель, обладая толщиной всего 9 мм, меняет представление о стандартах в дизайне смартфонов. При нажатии на кнопку внутренний механизм расширяет выдвижной AMOLED-экран, увеличивая его диагональ с 6,75 дюймов до 7,8 дюймов. В результате TCL представляет совершенно новый пользовательский опыт. Новые возможности экрана и улучшенный интерфейс повышают эффективность работы в режиме многозадачности. Благодаря увеличенной оси и выдвижному экрану устройство не имеет сгибов и зазоров, которые обычно встречаются при использовании складных AMOLED-экранов. Когда устройство не используется, скользящая панель закрывает гибкий экран с помощью инновационного механизма.

В TCL Communication также уверены, что новые разработки в сфере экранных технологий можно с успехом применять не только в категории смартфонов, но и в устройствах с большими экранами. Представленная TCL концепция планшета, складывающегося втрое, открывает перспективы для развития новой категории мобильных устройств. Технологии DragonHinge и ButterflyHinge позволяют сложить 10-дюймовый планшет в 6,65-дюймовое устройство с соотношением сторон 20,8:9 и разрешением дисплея 3K. Это прототип первого устройства с большим гибким экраном, в котором используются два типа шарниров и два метода сгиба, обеспечивающие плавное складывание устройства внутрь и наружу с минимальным зазором, а голографическое 3D-покрытие гарантирует безупречный внешний вид устройства.

Информация о ценах и сроках начала продаж концептуальных устройств TCL пока не объявлена.

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