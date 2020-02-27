«Вконтакте» запустит новую платформу для электронной коммерции

«Вконтакте» представила новую платформу для e-commerce. Первый этап изменений — запуск «Магазина 2.0». Все инструменты, которые нужны для организации продаж в VK, теперь собраны вместе — чтобы настроить магазин в своём сообществе, больше не придётся подключать разные функции по отдельности. Появились и новые возможности: свойства товаров, удобное отслеживание статуса заказа, быстрый доступ к поддержке. Это только часть из нововведений, которые планирует запустить в этом году команда «Вконтакте».

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции «Вконтакте», отметила: «Обновлённый «Магазин» подойдёт как микробизнесу, так и крупным игрокам на рынке электронной коммерции. В одном окне доступны все настройки: от оформления витрины и управления свойствами товаров до выбора валюты и региона доставки. При этом в нововведении мы учли разные подходы предпринимателей к онлайн-продажам, включая тех, у кого есть сайты — все они смогут решить свои задачи, парой кликов создав полноценную площадку для ведения бизнеса «Вконтакте»».

Чтобы организовать продажи в VK, теперь достаточно включить «Магазин» в настройках. Администраторы увидят этот раздел в меню сообщества — здесь и доступны все возможности. Например, продавцы могут указывать свойства товара: цвет, материал, размер и другие характеристики. Все варианты будут отображаться в одной карточке — больше не придётся искать нужное, пролистывая весь ассортимент. Также прямо из карточки можно написать продавцу, открыть его мини-приложение или форму сбора заявок, перейти на внешний сайт или добавить товар в корзину.

Когда пользователь оформит заказ, сообщество сможет написать ему — например, чтобы уточнить детали или договориться об оплате и доставке. Функция доступна при включённых сообщениях сообщества.

У тех, кто приобретёт товар в обновлённом «Магазине», появится раздел «Заказы» — он доступен в мобильном приложении VK и в десктопной версии «Вконтакте». Здесь можно просматривать историю покупок из разных магазинов и следить за статусом заказа — если он изменится, придёт уведомление.

Ирина Денежкина отметила: «Это лишь первый этап масштабного обновления «Магазина». В 2020-м мы хотим создать максимальнокомфортные условия для работы e-commerce на нашей платформе — и уже готовим другие полезные улучшения.Сейчас обновление доступно для новых сообществ и тех, кто ранее не подключал приложение «Магазин». В этом году все магазины сообществ «Вконтакте» будут переведены в обновлённую форму и при этом полностью сохранят созданные товары».

По данным исследования Data Insight, в 2019 году «Вконтакте» занимала первое место по объёму B2C- и C2C-сделоки первое место по доле покупателей среди остальных социальных каналов.