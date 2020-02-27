Сеть «Быстроном» запустила систему самообслуживания в двух магазинах

Ритейлер «Быстроном» запустил систему самообслуживания в двух магазинах в Новосибирске. Решение помогло увеличить пропускную способность, сократить очереди и снять лишнюю нагрузку с персонала. Сегодня этот формат оплаты покупок выбирает 15% клиентов торговой сети.

Система самообслуживания в магазинах «Быстроном» представлена островами из четырех касс самообслуживания Diebold Nixdorf. Они принимают только безналичную оплату: около 70% покупателей сети рассчитываются картами.

Кассы самообслуживания заменили экспресс-кассы: их ритейлер открывал только в пиковые часы для расчета покупателей с корзинами до пяти товаров. Кассы самообслуживания также ориентированы на клиентов с небольшим количеством покупок, но работают они постоянно и на острове достаточно одного консультанта. Экспресс-кассы же требуют отдельных кассиров. Благодаря этому система самообслуживания позволила разгрузить персонал, уменьшить очереди и увеличить проходимость магазинов. Ее используют 15% покупателей магазинов «Быстроном».

Концепцию самообслуживания разработала и запустила компания CSI. Для этого специалисты изучили форматы, покупательскую активность и бизнес-цели обоих магазинов и, опираясь на эти данные, спроектировали острова самообслуживания и установили оборудование. Следующий этап — внедрение системы самообслуживания в операционную деятельность магазина, установка целевых показателей эффективности и их достижение после запуска. В магазинах «Быстроном» целевой показатель удалось превысить на 5%.

Всеми кассами самообслуживания управляет решение Set Retail SCO компании CSI. Оно контролирует актуальность цен и помогает покупателю на каждом шаге.

Финансовый директор сети «Быстроном» Дмитрий Рейдер сказал: «Система самообслуживания — более эффективный и современный формат работы с покупателями, чем экспресс-кассы. Благодаря кассам самообслуживания вместо четырех кассиров достаточно одного помощника на острове — это помогло нам справиться с нехваткой персонала. При этом покупателей, выбирающих такой формат оплаты покупок, оказалось больше, чем мы планировали. Кассы самообслуживания работают быстро, четко, не допускают сбоев, покупателям нравится пользоваться ими. Мы достигли всех целевых показателей по росту пропускной способности магазинов и сокращению очередей».

В 2020 г. «Быстроном» планирует запустить систему самообслуживания в других супермаркетах сети.