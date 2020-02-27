Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Патч российского разработчика принят в свободно распространяемую PostgreSQL

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Анастасия Лубенникова, ведущий разработчик Postgres Professional, сообщила в рамках конференции PGConf.Индия о том, что Питер Гейган принял в PostgreSQL патч для сжатия дубликатов в индексах типа B-Tree.

Разработки, лежащие в основе этого патча, ведутся в Postgres Professional с 2016 года, и в СУБД Postgres Pro Enterprise функция компрессии дубликатов включена с 10 версии. В течение четырех лет эта функция совершенствовалась, и теперь, в результате совместной работы автора Анастасии Лубенниковой и Питера Гейгана, она вошла в свободно распространяемую версию PostgreSQL.

Сжатие дубликатов означает, что повторяющиеся ключи хранятся в индексе не отдельно, а вместе, в виде ключа и списка ссылок, приблизительно как в индексе типа GIN.

Сжатие дубликатов помогает и уникальным индексам, устраняя проблему распухания индекса при большом темпе изменений таблицы. Новое поведение можно будет подключать и отключать на уровне настройки индексов.

На тестах производительности все индексы, к которым дедупликация применима, сжались примерно в 3 раза.

Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional, отметил: «Компания Postgres Professional, разрабатывающая свои продукты на базе Open Source, считает необходимым делиться с сообществом своими разработками. Разработки компании, имеющие ценность для сообщества, постепенно передаются ему под свободными лицензиями».

Другие материалы рубрики

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов

Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО

Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure

Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел

«Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM

Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника